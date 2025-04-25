Зеленский назвал единственный компромисс с РФ, на который готова Украина 25.04.2025, 8:35

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Владимир Зеленский

Это уже большой компромисс.

Президент Украины Владимир Зеленский считает большим компромиссом то, что Украина будет вести переговоры с Россией после всех преступлений оккупационных войск.

Об этом глава украинского государства заявил во время пресс-конференции в ЮАР, передает Цензор.НЕТ.

«Считаем, что при большем давлении на РФ мы сможем приблизить наши стороны к полному безусловному прекращению огня. Это шаг номер один. И когда мы говорим о компромиссах, я считаю, что на нас напали, оккупировали территорию, убили десятки тысяч людей, заживо похоронены многие дети и взрослые. И то, что Украина готова сесть за стол переговоров после полного прекращения огня - с террористами, которые все это устроили на нашей земле - это большой компромисс», - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Украина, как никто, заинтересована в окончании войны. Все мирные инициативы начинаются с полного безусловного прекращения огня.

«Все на это соглашаются, кроме Российской Федерации», - добавил он.

Вторым пунктом является возвращение детей, украденных Россией. Далее идет обмен пленными всех на всех.

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