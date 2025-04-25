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Трамп прокомментировал свое заявление о «завершении войны за 24 часа»

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  • 25.04.2025, 15:30
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Трамп прокомментировал свое заявление о «завершении войны за 24 часа»

Президент США посетовал на «фейковые новости».

Президент США Дональд Трамп заявил, что его обещание завершить войну России против Украины за 24 часа было «образным».

В интервью журналу Time он сказал, что эти его слова подхватили «фейковые новости».

«Я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение, чтобы подчеркнуть свое мнение… Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что это закончится», — пояснил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, почему война до сих пор продолжается, президент США отметил: «Я не думаю, что это долго. Я имею в виду, я пришел сюда три месяца назад. Эта война длится уже три года».

Трамп повторил утверждение, что война в Украине «никогда бы не произошла», если бы он был президентом в 2022 году.

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