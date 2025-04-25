ВВП штата Калифорния превысил ВВП Японии 1 25.04.2025, 18:08

Американский штат вышел на четвертое место в мире по объему экономики. .

Экономика американского штата Калифорния обогнала по объему экономику Японии и вышла на четвертое место в мире. ВВП Калифорнии уступает теперь только США в целом, Германии и Китаю.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ) и Бюро экономического анализа США.

Согласно этим данным валовой внутренний продукт (ВВП) Калифорнии достиг 4,10 трлн долларов США в 2024 году, обогнав Японию, ВВП которой в прошлом году составил 4,01 трлн.

Сейчас ВВП Калифорнии отстает от общего ВВП США на 29,18 трлн долларов, от ВВП Китая — на 18,74 трлн долларов и от ВВП Германии — на 4,65 трлн долларов. При этом, по данным МВФ, экономика Калифорнии является самой быстрорастущей среди этих четырех лидеров.

В Калифорнии сосредоточена самая большая доля обрабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства США, здесь же находятся два крупнейших морских порта страны. Кроме того расположенная в штате Кремниевая долина является лидером в разработке передовых технологических инноваций, а сам штат считается одним из центров мировой индустрии развлечений.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом — убежденный демократ и возможный кандидат на пост президента США от Демократической партии на выборах 2028 года. Недавно Ньюсом выразил обеспокоенность по поводу того, что тарифная политика президента Дональда Трампа может нанести ущерб экономике Калифорнии поскольку нарушает нормальную работу рынков и торговли. Губернатор подал судебный иск, в котором оспаривает полномочия Трампа на введение пошлин на импорт товаров в Америку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com