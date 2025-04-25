Россия начала закупать картошку в Китае

Россия начала закупать картошку в Китае6
- 25.04.2025, 18:50
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РФ столкнулась с резким падением урожая и взлетом цен почти на 200%.
Россия начала крупные закупки картофеля в Китае, чтобы наполнить внутренний рынок, который столкнулся с резким падением урожая и взлетом цен почти на 200% за последние полтора года.
За первый квартал КНР экспортировала в РФ картофеля на $10,955 млн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные китайской таможни. Годом ранее, согласно статистике, поставки картофеля из Китая были ничтожными и оценивались $432,9 тысячи за январь–март. В годовом выражении, таким образом, закупки увеличились в 25 раз. При этом январе и феврале импорт китайского картофеля взлетел в 160 раз, а в марте — в 15 раз.
В прошлом году после засух и заморозков картофельный урожай сельхозпредприятий и фермерских хозяйств в России упал на 15%, до 7,3 млн тонн. Этого объема едва хватает, чтобы обеспечить внутреннее потребление, которое, по оценкам Картофельного союза составляет 7,5-8 млн тонн в год.
Как итог: цены на картофель взлетели на 90% за прошлый год и 45% — с начала текущего. Оптовая стоимость картофеля для торговых сетей к началу апреля подскочила на 285,5% в годовом выражении — с 11,4 до 42,4 рубля за килограмм (без НДС), по данным «АБ Центра».
Чтобы затормозить рост цен, правительство с начала года разрешило без пошлин ввозить в Россию импортный картофель: изначально квота, рассчитанная на срок до 31 июля, составлял 150 тысяч тонн. В четверг, 24 апреля, Минсельхоз сообщил, что планирует увеличить ее вдвое — до 300 тысяч тонн.
«Эта мера позволит полностью закрыть внутренние потребности до поступления нового урожая и благоприятно скажется на ценовой ситуации», — отмечали в Минсельхозе.