Майку Коби Брайанта с дебютного сезона НБА продали за рекордные $7 млн
- 25.04.2025, 19:16
Эта сделка стала рекордной для всех спортивных предметов, связанных с пятикратным чемпионом НБА.
Майка, в которой пятикратный чемпион НБА Коби Брайант провел семь матчей в дебютном сезоне 1996/97, продана на аукционе Sotheby's за $7 млн. Об этом сообщает ESPN.
В этой майке Брайант в том числе играл в своих дебютных играх в предсезонке и регулярном чемпионате НБА.
Эта сделка стала рекордной для всех спортивных коллекционных предметов, связанных с Брайантом, побив $5,84 млн, потраченных на игровую майку с автографом из сезона 2007/08, в которой баскетболист получил свою единственную награду MVP НБА.
В истории продаж игровых джерси дороже покупали только три: бейсболиста Бейба Рута ($24 млн), баскетболиста Майкла Джордана с его последнего финала НБА 1998 года ($10,1 млн) и футболиста Диего Марадоны с чемпионата мира 1986 года ($9,3 млн).
Коби Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выиграл пять чемпионатов НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», за который провел всю карьеру, и две золотые олимпийские медали в составе сборной США.
41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек разбились в вертолете 26 января 2020 года недалеко от Лос-Анджелеса.