Майку Коби Брайанта с дебютного сезона НБА продали за рекордные $7 млн 25.04.2025, 19:16

Эта сделка стала рекордной для всех спортивных предметов, связанных с пятикратным чемпионом НБА.

Майка, в которой пятикратный чемпион НБА Коби Брайант провел семь матчей в дебютном сезоне 1996/97, продана на аукционе Sotheby's за $7 млн. Об этом сообщает ESPN.

В этой майке Брайант в том числе играл в своих дебютных играх в предсезонке и регулярном чемпионате НБА.

Эта сделка стала рекордной для всех спортивных коллекционных предметов, связанных с Брайантом, побив $5,84 млн, потраченных на игровую майку с автографом из сезона 2007/08, в которой баскетболист получил свою единственную награду MVP НБА.

В истории продаж игровых джерси дороже покупали только три: бейсболиста Бейба Рута ($24 млн), баскетболиста Майкла Джордана с его последнего финала НБА 1998 года ($10,1 млн) и футболиста Диего Марадоны с чемпионата мира 1986 года ($9,3 млн).

Коби Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выиграл пять чемпионатов НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», за который провел всю карьеру, и две золотые олимпийские медали в составе сборной США.

41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек разбились в вертолете 26 января 2020 года недалеко от Лос-Анджелеса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com