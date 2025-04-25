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Майку Коби Брайанта с дебютного сезона НБА продали за рекордные $7 млн

  • 25.04.2025, 19:16
Майку Коби Брайанта с дебютного сезона НБА продали за рекордные $7 млн

Эта сделка стала рекордной для всех спортивных предметов, связанных с пятикратным чемпионом НБА.

Майка, в которой пятикратный чемпион НБА Коби Брайант провел семь матчей в дебютном сезоне 1996/97, продана на аукционе Sotheby's за $7 млн. Об этом сообщает ESPN.

В этой майке Брайант в том числе играл в своих дебютных играх в предсезонке и регулярном чемпионате НБА.

Эта сделка стала рекордной для всех спортивных коллекционных предметов, связанных с Брайантом, побив $5,84 млн, потраченных на игровую майку с автографом из сезона 2007/08, в которой баскетболист получил свою единственную награду MVP НБА.

В истории продаж игровых джерси дороже покупали только три: бейсболиста Бейба Рута ($24 млн), баскетболиста Майкла Джордана с его последнего финала НБА 1998 года ($10,1 млн) и футболиста Диего Марадоны с чемпионата мира 1986 года ($9,3 млн).

Коби Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выиграл пять чемпионатов НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», за который провел всю карьеру, и две золотые олимпийские медали в составе сборной США.

41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек разбились в вертолете 26 января 2020 года недалеко от Лос-Анджелеса.

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