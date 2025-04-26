Байден посетит похороны Папы Римского
- 26.04.2025, 2:59
Прощание с понтификом состоится завтра.
Экс-президент США Джо Байден прибудет на похороны Папы Римского Франциска, которые состоятся 26 апреля в Ватикане. Об этом сообщил CBS News со ссылкой на офис Байдена.
Бывшего главу Белого дома на похоронах Папы Римского будет сопровождать его жена Джилл.
Отмечается, что Байден поддерживал тесные рабочие связи с Папой Франциском с тех пор, когда понтифик впервые посетил США в 2015 году.
Франциск начал свое папство в 2013 году, когда президентом США был Барак Обама, однако, по словам его пресс-секретаря, он не планирует быть на похоронах понтифика.
Для прощания с папой Франциском в Ватикан уже отправился, в частности, действующий президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей. Также свой визит в Ватикан анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил желание встретиться на полях похорон с Трампом.