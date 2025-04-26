В Германии российского посла Нечаева освистали на памятном мероприятии 1 26.04.2025, 9:43

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Накануне его предупредили.

Посол Российской Федерации, несмотря на предупреждения немецкой стороны, все же пришел без приглашения на торжества в городе Торгау, проводимые по случаю 80-летия со дня памятного рукопожатия солдат СССР и США на реке Эльбе 25 апреля 1945 года.

Это закончилось для представителя Кремля неприятностями: собравшиеся его освистали, напомнив о вторжении ВС РФ на территорию Украины, информирует немецкое издание MDR.

К слову, журналисты, освещавшие данное мероприятие, рассказали, что люди несколько раз освистывали Нечаева. Представители прессы задали российскому дипломату вопрос, что он думает о том, что ему здесь явно не рады. «Я этого не чувствую, мне комфортно», - ответил Нечаев, пытаясь строить хорошую мину при плохой игре.

В свою очередь, премьер-министр Саксонии (федеральная земля в составе ФРГ) Михаэль Кречмер обратился к послу РФ, напомнив о полномасштабной войне против Украины, которую начал Путин более трех лет назад, а также об аннексии Крыма и войне на Донбассе 2014 года.

«Именно Россия начала войну против Украины в нарушение международного права. Не в 2022-м, а еще в 2014 году. И только Россия должна прекратить эту войну», — подчеркнул немецкий политик.

Кроме того, Кречмер, признав очень большие потери армии СССР во время Второй мировой войны, напомнил, что победа на восточных фронтах принадлежала не только россиянам.

«Там были не только россияне, но и украинцы, грузины, белорусы, казахи. Было бы гораздо уместнее, если бы сейчас с нами на памятном мероприятии присутствовали представители Украины или Грузии», — подчеркнул он.

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