Ученые «набили» татуировки тихоходкам 2 26.04.2025, 19:08

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Фотофакт.

Некоторые из самых маленьких животных в мире все еще могут быть холстом для искусства — ученые наглядно доказали это в новом исследовании, нанеся на тела тихоходок, достигающих всего 0,5 миллиметра в длину, настоящие татуировки, пишет «Фокус».

Тихоходки, также известные как водяные медведи, в последние годы стали невероятно популярны благодаря их исключительной способности к выживанию. Когда наступают плохие времена, тихоходки могут входить в криобиотическое состояние, что позволяет им выживать в условиях экстремальной жары или холода, огромного давления и вакуума, а также высоких доз радиации.

Благодаря этой уникальной способности тихоходок уже отправляли в открытый космос, а теперь группа ученых из Университета Уэстлейк нашли другой способ использовать их для продвижения исследований. В ходе исследования ученые нанести на тела тихоходок крошечные татуировки, чтобы проверить способность создавать биосовместимые устройства в самых маленьких масштабах.

Татуировки тихоходок — это доказательство принципа, который в конечном итоге может привести к микропроизводству биосовместимых датчиков

Фото: Nano Letters

В ходе эксперимента ученые лишили тихоходок воды до тех пор, пока они не обезвоживались и не превращались в бочки. Затем отдельные особи поместили на углеродную композитную бумагу, охладили до -143 °C и покрыли органическим соединением анизол.

Далее на тихоходок направили электрический луч. Анизол защищал их от повреждений, пока луч был 2 килоэлектронвольта или меньше, но образовывал липкое соединение, которое прикреплялось к эквиваленту кожи тихоходок в местах, где касался луч. Пока слой анизола был менее 200 нанометров, он защищал тихоходок от радиационного повреждения, не вызывая накопления заряда.

Далее тихоходок вернули в комнатную температуру, оставшийся анизол улетучивался в виде газа. Водяных медведей обеспечили водой в результате чего они вернулись к жизни, но уже с новыми татуировками на телах, которые сохранили свою первоначальную форму, несмотря на растяжение по мере оживления тихоходок. Промывание и сушка не удалили татуировки. Электронные лучи можно сфокусировать так плотно, что даже на крошечные тела тихоходок ученым удалось нанести логотип университета.

Отметим, что в дикой природе тихоходки довольно часто проходят через циклы обезвоживания. Более того, около 60% особей погибают в результате этого процесса, но команда надеется снизить это число с помощью корректировок.

Авторы отмечают, что наноинженерия стала настолько точной, что мы можем выгравировать Британскую энциклопедию на кончике булавки, но до сих пор используемые методы были несовместимы с микроскопической жизнью. Однако новая работа ученых, по сути, является первой ступенью для объединения биосенсоров с живыми организмами, которые могли бы предупреждать о раковых клетках или инфекциях.

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