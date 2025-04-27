Южная Корея заявила о стрельбе на границе в сторону КНДР 27.04.2025, 8:05

1,194

Огонь был открыт случайно.

Военнослужащий Южной Кореи случайно открыл огонь из пулемета на демаркационной линии в сторону КНДР. Сеул проинформировал Пхеньян об инциденте.

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Отмечается, что случай стрельбы произошел утром в среду в демилитаризованной зоне, которая разделяет «две Кореи» в округе Чеорвон, примерно в 70 километрах к северу от Сеула.

Указывается, что солдат ВС Республики Корея по ошибке выпустил одну очередь из крупнокалиберного пулемета K6 со сторожевого поста в районе границы.

Военные чиновники Южной Кореи в воскресенье рассказали, что после этого они включили трансляцию, чтобы немедленно сообщить Северной Корее об инциденте.

Также чиновники южнокорейских ВС озвучили предположение, что пули после стрельбы не достигли стороны Северной Кореи, поскольку фиксировались следы патронов в укрепленных дверях, которые могли их замедлить.

Кроме того, в Вооруженных силах Южной Кореи заявили, что пока не обнаружили никаких необычных признаков военной деятельности со стороны КНДР.

S. Korean soldier accidentally fires machine gun at inter-Korean border | Yonhap News Agency

SEOUL, April 27 (Yonhap) -- A South Korean soldier at the inter-Korean border accidentally...

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com