В России второй самолет «Победы» за неделю совершил экстренную посадку 27.04.2025, 19:34

иллюстративное фото

Причина — разгерметизация.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Нальчик, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за разгерметизации, пишет Baza. Капитан воздушного судна запросил аварийную посадку в Шереметьево почти сразу после взлета из-за сработавшего датчика о неисправности. Перед этим борт сделал несколько кругов, чтобы выработать топливо. Экстренные службы сообщили, что самолет приземлился штатно.

Это уже второй подобный случай за неделю. 23 апреля сигнализация о разгерметизации сработала на рейсе «Победы» Москва — Санкт-Петербург. В салоне выпали кислородные маски, нехватка воздуха и резкое снижение самолета вызвали панику среди пассажиров. В итоге Boeing 737 все же приземлился в Пулково. После посадки некоторым людям потребовалась экстренная медицинская помощь. Также 27 апреля еще один самолет «Победы» рейсом Москва — Магас экстренно сел в Волгограде из-за смерти 75-летнего пассажира, сообщает «Авиаторщина».

Всего с начала месяца произошло как минимум шесть случаев поломки самолетов российских авиакомпаний в воздухе. 22 апреля Boeing-738 «Победы», следовавший из Санкт-Петербурга в Киров, совершил экстренную посадку в Шереметьево. Экстренные службы сообщили, что причиной стало «снижение параметров давления в гидросистеме». Лайнер приземлился штатно.

18 апреля самолет «Суперджет» (Sukhoi Superjet 100) авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Москву, запросил аварийную посадку в столичном аэропорту Внуково из-за поломки шасси.

12 апреля Boeing 777 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Гуанчжоу (Китай), экстренно сел в Новосибирске из-за неисправности. Самолет был вынужден развернуться над Саяно-Шушенским заповедником после срабатывания индикации уровня масла в одном из двигателей. Посадка прошла в штатном режиме.

А 10 апреля сломался в воздухе самолет «Аэрофлота», следовавший по маршруту Москва — Денпасар (Индонезия). Airbus A350 находился на границе с Казахстаном, когда ему пришлось развернуться в аэропорт вылета — Шереметьево. Причиной стал отказ двигателя.

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