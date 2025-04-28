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В Грузии стартовали совместные с НАТО военные учения

  • 28.04.2025, 21:06
В Грузии стартовали совместные с НАТО военные учения

В них примут участие 17 стран.

На территории Грузии стартовали командно-штабные учения «НАТО — Грузия 2025», в них примут участие 17 стран — членов и партнеров альянса, сообщает пресс-служба Минобороны республики. В частности, в учениях будут участвовать Грузия, Болгария, Франция и Германия.

«Министерство обороны Грузии проводит «Учения НАТО — Грузия 2025». Учения были официально открыты в Учебно-оценочном центре в Крцаниси», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, это будут учения бригадного уровня с компьютерной поддержкой под руководством грузинской стороны. Их целью будет обучение многонациональных подразделений планированию и проведению кризисных операций.

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