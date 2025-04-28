В Грузии стартовали совместные с НАТО военные учения 28.04.2025, 21:06

В них примут участие 17 стран.

На территории Грузии стартовали командно-штабные учения «НАТО — Грузия 2025», в них примут участие 17 стран — членов и партнеров альянса, сообщает пресс-служба Минобороны республики. В частности, в учениях будут участвовать Грузия, Болгария, Франция и Германия.

«Министерство обороны Грузии проводит «Учения НАТО — Грузия 2025». Учения были официально открыты в Учебно-оценочном центре в Крцаниси», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, это будут учения бригадного уровня с компьютерной поддержкой под руководством грузинской стороны. Их целью будет обучение многонациональных подразделений планированию и проведению кризисных операций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com