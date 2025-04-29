Белорусам показали на примере Rammstein и Киркорова, почему нельзя сжигать траву 2 29.04.2025, 9:25

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Ранее для этой цели привлекали Шварцнеггера.

Очередной «шедевральный» ролик выложили в своем TikTok-аккаунте белорусские спасатели. На этот раз убедить белорусов не сжигать сухую траву на своих участках МЧС попыталось на примере мировых звезд — немецкой метал-группы Rammstein и «короля» российской эстрады Филиппа Киркорова, пишет «Телеграф».

Свой новый информационно-просветительский ролик белорусское МЧС выстроило на популярном противопоставлении «ожидание — реальность». В качестве «ожидаемой» картинки авторы ролика использовали кадры выступления Rammstein, которые славятся своими зрелищными пиротехническими шоу с использованием настоящих огнеметов. Печальную «реальность» в ролике белорусских спасателей воплощали кадры с выступления Киркорова (или репетиции — по короткой нарезке видео судить сложно).

Этим роликом спасатели тонко намекнули на то, что эффект от выжигания травы может оказаться не таким, как вы ожидаете. Более того, ранее специалисты ведомства в присущей им в соцсетях ироничной манере напомнили, что помимо печальных последствий пожара, который может спровоцировать сжигание сухой растительности, за эти действия в Беларуси можно поплатиться рублем. Прошлой осенью для того, чтобы предупредить белорусов о внушительном штрафе (сегодня он составляет до 1260 рублей) МЧС «привлекло» Арнольда Шварцнеггера.

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