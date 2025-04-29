Россияне перестали платить по кредитам 1 29.04.2025, 12:08

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Зафиксирован резкий рост неплатежей.

Два крупнейших банка России — Сбербанк и ВТБ — в первом квартале 2025 года зафиксировали всплеск неплатежей по ипотечным и необеспеченным кредитам. Это следует из отчетностей кредитных организаций по МСФО, которые изучил РБК.

Так, объем ипотечных займов с признаками проблем на балансе Сбербанка за январь—март вырос на 90%, до 285 млрд руб. Доля таких кредитов в ипотечном портфеле удвоилась и достигла максимума с 2022 года — 2,6%. Объем просроченных потребительских кредитов увеличился на 22,5% за квартал — до 610 млрд руб. Доля таких ссуд в общем портфеле выросла с 12,4 до 16,1%. При этом доля кредитов с просрочкой свыше трех месяцев увеличилась с 9,3 до 10,4%. Это также максимальное значение за три года.

ВТБ в своей отчетности не приводит точные объемы разных видов ссуд с задержкой платежа, но оценивает кредиты в зависимости от категории качества и ожидаемых убытков. Доля неработающих розничных кредитов за квартал в банке выросла с 3,9 до 4,8%, подсчитал РБК. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов связал ухудшение качества кредитов в рознице с последствиями высоких ставок. «Общая ситуация такова, что эти клиенты, которые готовы брать по высоким ставкам, чаще выходят на просрочку и, к сожалению, пропускают срок 90 дней», — пояснил Пьянов. Однако для Сбербанка стало неожиданным ухудшение платежной дисциплины заемщиков, которые длительное время вносили платежи в срок, отметил зампред и финансовый директор банка Тарас Скворцов.

Неплатежи, в том числе по необеспеченным кредитам, обусловлены как высокими ставками, так и тем, что у заемщиков стало меньше возможностей перекредитоваться, говорит директор группы рейтингов финансов институтов АКРА Михаил Полухин. «Ужесточение макропруденциальных мер регулятором сократило наиболее потенциально рискованные выдачи. Этот же фактор ограничил возможность рефинансирования задолженности заемщиками с плохим финансовым профилем», — отметил эксперт. По его словам, высокие ставки и регуляторные ограничения от Центробанка пока сохраняются, а значит, факторы для прироста проблемных долгов в банках остаются в силе. Однако в АКРА не ожидают значительного роста проблем в розничном кредитования.

Пока показатели просрочки и в ипотеке, и по необеспеченным кредитам являются контролируемыми, считает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. По его словам, банки будут откалывать расчистку баланса до лучших времен, поскольку на текущий момент уступка проблемных долгов коллекторам невыгодна из-за высокой ключевой ставки Центробанка.

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