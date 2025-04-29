Российские военные попробовали новую технику штурма, но что-то пошло не так 29.04.2025, 16:27

Украинская артиллерия «разобрала на молекулы» технику ВС РФ.

Российские оккупанты на Торецком направлении попробовали новую технику штурма. Они использовали «зашитую» бронеколонну, которую отправили для атаки с разных направлений.

Об этом сообщили в 28-й бригаде ВСУ имени Рыцарей Зимнего Похода.

В тот день российские оккупанты решили поэкспериментировать с комбинированной тактикой штурма на Торецком направлении. На этот раз они решили во время очередной атаки совместить «зашитую» бронеколонну и скоростные мотоциклы, одновременно отправив их в атаку с разных флангов.

Впрочем, вражеский замысел не реализовался. Колонну остановила украинская артиллерия и «разобрала на молекулы» российскую технику.

«Пилоты 28-й бригады с ББпС «Вспышка», подразделения «Kurt&Company», R.V. 3-го мехбатальона, а также наши друзья из РУБпАК «Феникс», 93 ОМБр и других смежных подразделений совместными усилиями уничтожили байкеров и «замангаленную» ББМ. А десант сначала раскрошили сбросами и FPV, а затем зачистили пехотинцы», — рассказали в бригаде.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com