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Российские военные попробовали новую технику штурма, но что-то пошло не так

  • 29.04.2025, 16:27
Российские военные попробовали новую технику штурма, но что-то пошло не так

Украинская артиллерия «разобрала на молекулы» технику ВС РФ.

Российские оккупанты на Торецком направлении попробовали новую технику штурма. Они использовали «зашитую» бронеколонну, которую отправили для атаки с разных направлений.

Об этом сообщили в 28-й бригаде ВСУ имени Рыцарей Зимнего Похода.

В тот день российские оккупанты решили поэкспериментировать с комбинированной тактикой штурма на Торецком направлении. На этот раз они решили во время очередной атаки совместить «зашитую» бронеколонну и скоростные мотоциклы, одновременно отправив их в атаку с разных флангов.

Впрочем, вражеский замысел не реализовался. Колонну остановила украинская артиллерия и «разобрала на молекулы» российскую технику.

«Пилоты 28-й бригады с ББпС «Вспышка», подразделения «Kurt&Company», R.V. 3-го мехбатальона, а также наши друзья из РУБпАК «Феникс», 93 ОМБр и других смежных подразделений совместными усилиями уничтожили байкеров и «замангаленную» ББМ. А десант сначала раскрошили сбросами и FPV, а затем зачистили пехотинцы», — рассказали в бригаде.

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