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Зеленский: Россия что-то готовит в Беларуси

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  • 29.04.2025, 17:59
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Зеленский: Россия что-то готовит в Беларуси

Уже этим летом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этим летом Россия «что-то готовит в Беларуси под видом военных учений».

С таким заявлением он выступил на саммите в Варшаве, в котором участвовал по видеосвязи. При этом Зеленский не привел каких-либо подробностей или источник информации, передает DW.

Очередные совместные учения РФ и Беларуси запланированы на сентябрь 2025 года и пройдут на территории Беларуси. 29 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются в Волгограде, где принимают участие в памятных церемониях и, как было анонсировано, проведут очередные переговоры. В предыдущий раз они встречались 13 марта в Москве.

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