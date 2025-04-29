Зеленский: Россия что-то готовит в Беларуси 1 29.04.2025, 17:59

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Уже этим летом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этим летом Россия «что-то готовит в Беларуси под видом военных учений».

С таким заявлением он выступил на саммите в Варшаве, в котором участвовал по видеосвязи. При этом Зеленский не привел каких-либо подробностей или источник информации, передает DW.

Очередные совместные учения РФ и Беларуси запланированы на сентябрь 2025 года и пройдут на территории Беларуси. 29 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются в Волгограде, где принимают участие в памятных церемониях и, как было анонсировано, проведут очередные переговоры. В предыдущий раз они встречались 13 марта в Москве.

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