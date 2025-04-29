Путин предложил построить в Беларуси завод по производству беспилотников

Путин предложил построить в Беларуси завод по производству беспилотников8
- 29.04.2025, 18:37
- 4,760
На карте нашей страны появится цель для атаки ВСУ.
Россия готова вместе с Беларусью начать проект по производству беспилотников, заявил президент РФ в начале двусторонней встречи с Александром Лукашенко 29 апреля в российском Волгограде.
— Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами и соответствующую лабораторию, — заявил диктатор РФ Владимир Путин.
Он также отметил, что у стран есть договоренности по совместной деятельности в области авиастроения.
— Вам удалось сохранить часть авиационной промышленности и, надеюсь, есть тоже, над чем можно работать: и небольшой самолетик, и кооперация по среднемагистральным самолетам, и так далее, — сказал Путин.