Ученые создали искусственный лист, способный превращать углерод в пластик и топливо 1 29.04.2025, 19:39

Дешево и эффективно.

Команда ученых из Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли совершила прорыв в области устойчивой энергетики, создав компактный искусственный лист, способный преобразовывать углекислый газ в жидкое топливо, используя только солнечный свет, передает New Voice.

Это открытие может кардинально изменить будущее производства топлива и химических веществ.

Исследование, проведенное в рамках инициативы Liquid Sunlight Alliance, позволило объединить усилия более ста ученых со всего мира. Устройство, размер которого не превышает почтовую марку, сочетает в себе фотоактивные материалы на основе перовскита и каталитическую медь. Вместо хлорофилла, как в настоящих листьях, здесь используются инновационные фотопоглотители и электрокатализаторы, тщательно смоделированные по образцу природных ферментов, чтобы контролировать сложные химические реакции.

Главной задачей было воссоздать принципы фотосинтеза в искусственной системе, способной эффективно использовать солнечный свет. В ходе испытаний удалось добиться стабильного процесса, в котором CO₂ преобразуется в молекулы углерода, необходимые для производства топлива и пластмасс. Такое решение особенно актуально для отраслей, которые сложно перевести на электрическую энергию, например, для авиационного транспорта.

Создатели подчеркивают, что хотя система пока работает в лабораторных условиях, ее высокая стабильность и потенциал для масштабирования делают технологию многообещающей. Успешная демонстрация искусственного фотосинтеза в таком компактном формате подталкивает науку к следующему шагу — коммерциализации процессов преобразования солнечной энергии и углекислого газа в полезные ресурсы.

Разработка искусственного листа, повторяющего природные процессы, является одним из важнейших шагов на пути к созданию устойчивых источников энергии будущего.

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