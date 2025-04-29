Конфликт Индии и Пакистана: Моди повышает ставки 14 29.04.2025, 20:07

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Премьер-министр Индии дал армии полную свободу действий.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди дал армии «полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках ответа» Пакистану за теракт в Кашмире.

Об этом сообщает The Times of India.

«Вооруженные силы имеют полную оперативную свободу в выборе способа, целей и сроков ответных действий Индии. Наша национальная решимость заключается в том, чтобы нанести сокрушительный удар по терроризму», - заявил Моди.

Индийский премьер выразил полную уверенность в профессиональных способностях вооруженных сил страны и поклялся преследовать террористов и их покровителей до «краев земли», а также подвергнуть их суровому наказанию, выходящему «за пределы их воображения».

Напомним, недавно между Индией и Пакистаном вспыхнул серьезный конфликт после нападения боевиков на группу туристов в спорном регионе Кашмир. Страны, которые обладают ядерными арсеналами, пригрозили друг другу войной, а на границе между ними уже произошли первые столкновения.

23 апреля в индийской части региона Кашмир боевики расстреляли группу туристов. Нападение стало самым кровавым за последние годы, ведь от рук боевиков погибло более 20 человек.

Индия обвинила Пакистан в организации такого теракта. Также Дели временно вышел из соглашения по водам Инда с Исламабадом.

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