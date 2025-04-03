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ВСУ поразили три российские системы ПВО

  • 3.04.2025, 6:11
ВСУ поразили три российские системы ПВО

Общая их стоимость оставляет $50 миллионов.

Операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем за две недели обнаружили и поразили три вражеские системы ПВО: два ЗРК «Бук» неустановленных модификаций и ЗРК «Тор» на Донецком направлении.

Эти комплексы являются важным элементом вражеской противовоздушной обороны, а их общая стоимость составляет около $50 миллионов. Для поражения были применены ударные дроны с системой захвата цели и автоматического донаведения, сообщает Цензор.НЕТ.

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