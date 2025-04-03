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В Беларуси заработает новая система «регулирования цен»

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  • 3.04.2025, 10:35
  • 2,064
В Беларуси заработает новая система «регулирования цен»

С завтрашнего дня.

В среду, 2 апреля, «правительство» подписало очередную версию постановления № 713 «О системе регулирования цен». А в четверг, 3 апреля, документ официально опубликован на Национальном правовом портале.

Основные нормы нового постановления вступят в силу с 4 апреля, некоторые — через месяц, а ряд изменений — с 15 апреля.

Так, например, с 15 апреля начнет действовать норма, по которой облисполкомы и Минский горисполком смогут определять перечни товарообменных операций, которые должны содержать предметы этих операций, а также наименования юридических лиц, которые могут их осуществлять.

При этом обновленные ставки предельных максимальных надбавок для импортеров также заработают с 15 апреля.

Напомним, по новому постановлению с 331 до 211 позиций сократили перечень товаров, которые подлежат ценовому регулированию. При этом для производителей таких товаров установили предельную норму рентабельности.

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