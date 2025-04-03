Ученые «воскресили» водоросли после 7000 лет без света и кислорода 3.04.2025, 11:09

иллюстративное фото

Они полностью восстановили жизнеспособность.

Исследователи подняли с глубины в 240 метров в Балтийском море керны осадка с древними водорослями, некоторые из которых, оставаясь живыми, находились в неактивном состоянии в течение 7 тыс. лет, пишет itc.ua.

Крошечные нитевидные водоросли Skeletonema marinoi оставались неактивными в течение длительного времени, лишенные света и кислорода. Они не росли и не проводили фотосинтез. Самым старым из них, по оценкам исследователей, 7 тыс лет. Несмотря на это, водоросли в созданных учеными благоприятных условиях полностью восстановили жизнеспособность.

Керны осадка были изъяты исследователями экспедиции судна Elisabeth Mann Borgese со дна восточно-готландской котловины, части Балтийского моря, в которой практически полностью отсутствует кислород из-за плохой циркуляции и быстрого распада органических веществ. Из-за недостатка кислорода клетки водорослей находились в неактивном состоянии в течение тысяч лет, не разлагаясь.

В нетронутых слоях осадка ученые выделили споры микроскопических диатомовых водорослей Skeletonema marinoi, цветение которых происходит каждую весну в прибрежных водах. Ученые вернули неактивные клетки водорослей к жизни в лабораторных условиях. Самая молодая группа находилась в неактивном состоянии всего 3 года. Самая старая — находилась в состоянии «спячки» в течение многих тысячелетий.

По словам ученой из Института исследований Балтийского моря им. Лейбница Сары Болиус, возвращенные в активное состояние водоросли не только выжили, но и не потеряли никаких биологических функций. Они начали расти, делиться и проводить фотосинтез, как и их современные потомки.

Водоросли также помогли ученым еще лучше усвоить технологию, которая получила название «экология воскрешения», предусматривающую выращивание в лаборатории существ, существовавших в прошлом с помощью полученного из водоемов биоматериала. В контролируемых лабораторных условиях, при низких температурах, при слабом свете и в стирильной воде Балтийского моря ученые вернули к жизни 9 групп водорослей Skeletonema marinoi.

Как только водоросли подверглись воздействию кислорода и света, то сразу же начали расти. Они образовывали цепи, проводили фотосинтез и размножались как и их современники. Под микроскопом они выглядели почти так же, как и современные представители их вида.

«Тот факт, что нам удалось успешно реактивировать такие старые водоросли из состояния покоя, является важным первым шагом в дальнейшей разработке инструмента «экология воскрешения» в Балтийском море. Это означает, что теперь можно проводить «эксперименты со скачками во времени» на разных стадиях развития Балтийского моря в лабораторных условиях», — объясняет Сара Болиус.

Подобное состояние анабиоза характерно для многих организмов и семян некоторых растений при неблагоприятных условиях. До этого ученым удавалось вернуть к жизни преимущественно древних наземных существ. Возраст наиболее старого организма, проживающего в воде и которого удалось реанимировать, составлял 700 лет, и он относился к пресноводным ракообразным.

«Что касается существ, проживающих в воде, то самое старое упоминание о возрожденном и растущем виде относится к ракообразному Daphnia pulicaria из 700-летнего слоя отложений озера Саут-Сентер в Миннесоте. Жизнеспособные клетки, проросшие из спящих клеток диатомовых водорослей (споры) и цианобактерий (акинеты), были обнаружены в 6600-летних бескислородных отложениях Балтийского моря (впадина Ландсорт) и почти 2000-летних озерных отложениях Франции соответственно», — отмечают исследователи.

И хотя ученым до сих пор полностью неизвестно, как действуют подобные механизмы выживания, существуют свидетельства того, что споры Skeletonema marinoi не находятся в состоянии абсолютной неактивности. Результаты исследований свидетельствуют, что они способны усваивать азот и другие органические соединения даже при отсутствии солнечного света и кислорода.

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