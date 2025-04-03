Против политзаключенной Виктории Кульши завели новое уголовное дело 3.04.2025, 14:25

Она должна была выйти на свободу 6 апреля.

Политзаключенную Викторию Кульшу перевели в СИЗО Гомеля. Она должна была выйти на свободу 6 апреля. Но на нее в четвертый раз завели уголовное дело по ст. 411 — это пятое уголовное дело против нее и четвертое именно по этой статье, пишет dissident.by.

Виктория Кульша была администратором чата «Водители 97%», за что была задержана 4 ноября 2020. В результате ее осудили на 2,5 года лишения свободы. В июне 2022 Викторию Кульшу впервые осудили по ст. 411 (злостное неповиновение законным требованиям администрации исправительного учреждения). На тот момент у нее было уже 34 взыскания.

Очередной суд над женщиной начался в апреле 2023 года, где ей снова присудили еще один год заключения. А в октябре 2023 года Викторию Кульшу осудили третий раз и вновь добавили 1 год по 411 статье. К этому времени женщина провела 7 месяцев в СИЗО и должна была выйти на свободу 6 апреля 2025 года. Но против Виктории возбудили четвертое уголовное дело. Сейчас близкие к ее семье сообщают, что она находится в СИЗО-3.

Всего Виктория уже отбыла в заключении 70 суток в ШИЗО и 6 месяцев в ПКТ. Также известно, что сотрудники женской колонии № 24 в Заречье применяли к женщине психологическое и физическое давление. Сообщается, что один из надзирателей душил Викторию локтем, стоя сзади, а также тянул ее по камере. Кроме этого, ее часто оскорбляли и унижали перед другими надзирателями.

В своих интервью бывшая политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк упоминала о Виктории: «У Виктории Кульши, наверное, уже отказали почки. Она держала голодовки месяцами, отказывалась от воды и еды. Она вскрывала себе вены. Ее бросали за это в ШИЗО — и там она снова вскрывала себе вены. Она держала голодовки в ПКТ. Она отказывалась от помощи врачей».

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