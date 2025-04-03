Генерал НАТО: Украина, похоже, решила проблему нехватки солдат 3.04.2025, 20:24

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Кристофер Каволи

Киев увеличил резерв людей, доступных для мобилизации.

Украине удалось решить проблему нехватки солдат для обороны от российского вторжения. В частности, этому способствовало снижение мобилизационного возраста.

Как передает РБК-Украина, об этом во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи.

«Украинцы со своей стороны заняли очень сильные оборонительные позиции, хорошо укрепленные, и, похоже, они решили некоторые из своих проблем с живой силой, которые были особенно острыми прошлой осень», - отметил Каволи.

По его словам, Украина увеличила резерв людей, доступных для мобилизации. Также был увеличен резерв тех, кто доступен для добровольного набора. При этом военному командованию удалось эффективно вывести людей из штабов на передовую.

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