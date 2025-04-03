Польша обвинила в кибератаке на партию Туска Беларусь и РФ 1 3.04.2025, 21:29

Польский вице-премьер заявил, что атака была организованной и спланированной.

Польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский заявил, что за кибератакой на партию премьера Польши Дональда Туска «Гражданская платформа» стоят Россия и Беларусь.

Заявление Гавковского цитирует RMF24.

Гавковский заявил, что кибератака на «Гражданскую платформу» в среду, 2 апреля, была осуществлена группами из Российской Федерации и Беларуси.

Он подчеркнул, что атака была организованной и спланированной, и отметил, что государственные службы относятся к этому чрезвычайно серьезно.

«У нас есть подтверждение того, что эта атака не была случайной. Такой инцидент может повлиять на любую политическую партию, любое государственное учреждение», – заявил он.

Гавковский заявил, что Россия хочет украсть выборы у Польши и поляков, и акцентировал, что ей не удастся этого сделать.

В последние годы Польша, которая активно поддерживает Украину с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году, стала объектом нескольких массированных кибератак.

В прошлом году было взломано польское государственное агентство РАР, а ранее в марте сообщали о киберинциденте против Польского космического агентства.

Правительство Польши ранее говорило, что работает над усилением безопасности в интернете и ведет переговоры с платформами социальных сетей, ожидая усиления кибератак перед президентскими выборами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com