закрыть
3 апреля 2025, четверг, 22:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша обвинила в кибератаке на партию Туска Беларусь и РФ

1
  • 3.04.2025, 21:29
Польша обвинила в кибератаке на партию Туска Беларусь и РФ

Польский вице-премьер заявил, что атака была организованной и спланированной.

Польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский заявил, что за кибератакой на партию премьера Польши Дональда Туска «Гражданская платформа» стоят Россия и Беларусь.

Заявление Гавковского цитирует RMF24.

Гавковский заявил, что кибератака на «Гражданскую платформу» в среду, 2 апреля, была осуществлена группами из Российской Федерации и Беларуси.

Он подчеркнул, что атака была организованной и спланированной, и отметил, что государственные службы относятся к этому чрезвычайно серьезно.

«У нас есть подтверждение того, что эта атака не была случайной. Такой инцидент может повлиять на любую политическую партию, любое государственное учреждение», – заявил он.

Гавковский заявил, что Россия хочет украсть выборы у Польши и поляков, и акцентировал, что ей не удастся этого сделать.

В последние годы Польша, которая активно поддерживает Украину с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году, стала объектом нескольких массированных кибератак.

В прошлом году было взломано польское государственное агентство РАР, а ранее в марте сообщали о киберинциденте против Польского космического агентства.

Правительство Польши ранее говорило, что работает над усилением безопасности в интернете и ведет переговоры с платформами социальных сетей, ожидая усиления кибератак перед президентскими выборами.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук
Три роты на квадратный километр
Три роты на квадратный километр Александр Коваленко
Шокирующий доклад о женщинах-политзаключенных в Беларуси
Шокирующий доклад о женщинах-политзаключенных в Беларуси Наталья Радина