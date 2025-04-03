Польша обвинила в кибератаке на партию Туска Беларусь и РФ

Польша обвинила в кибератаке на партию Туска Беларусь и РФ1
- 3.04.2025, 21:29
Польский вице-премьер заявил, что атака была организованной и спланированной.
Польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский заявил, что за кибератакой на партию премьера Польши Дональда Туска «Гражданская платформа» стоят Россия и Беларусь.
Заявление Гавковского цитирует RMF24.
Гавковский заявил, что кибератака на «Гражданскую платформу» в среду, 2 апреля, была осуществлена группами из Российской Федерации и Беларуси.
Он подчеркнул, что атака была организованной и спланированной, и отметил, что государственные службы относятся к этому чрезвычайно серьезно.
«У нас есть подтверждение того, что эта атака не была случайной. Такой инцидент может повлиять на любую политическую партию, любое государственное учреждение», – заявил он.
Гавковский заявил, что Россия хочет украсть выборы у Польши и поляков, и акцентировал, что ей не удастся этого сделать.
В последние годы Польша, которая активно поддерживает Украину с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году, стала объектом нескольких массированных кибератак.
В прошлом году было взломано польское государственное агентство РАР, а ранее в марте сообщали о киберинциденте против Польского космического агентства.
Правительство Польши ранее говорило, что работает над усилением безопасности в интернете и ведет переговоры с платформами социальных сетей, ожидая усиления кибератак перед президентскими выборами.