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Зеленский неожиданно приехал к границе с Россией

  • 3.04.2025, 22:22
Зеленский неожиданно приехал к границе с Россией

Президент Украины посетил Черниговскую и Сумскую области.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Черниговскую и Сумскую области, об этом он сообщил в телеграм-канале. Сумская область граничит с Курской областью России, а Черниговская — с Брянской.

По словам Зеленского, он лично хотел поблагодарить военнослужащих 80-й и 82-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 36-й отдельной бригады морской пехоты и всех тех, кто выполняет задачи в Курской области. Украинский лидер также сообщил, что заслушал доклад о ходе операции в Курской области.

Зеленский записал видео на фоне надписи «Сумы», обозначающей въезд в регион.

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