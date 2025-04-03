Зеленский неожиданно приехал к границе с Россией 3.04.2025, 22:22

Президент Украины посетил Черниговскую и Сумскую области.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Черниговскую и Сумскую области, об этом он сообщил в телеграм-канале. Сумская область граничит с Курской областью России, а Черниговская — с Брянской.

По словам Зеленского, он лично хотел поблагодарить военнослужащих 80-й и 82-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 36-й отдельной бригады морской пехоты и всех тех, кто выполняет задачи в Курской области. Украинский лидер также сообщил, что заслушал доклад о ходе операции в Курской области.

Зеленский записал видео на фоне надписи «Сумы», обозначающей въезд в регион.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com