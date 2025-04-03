Зеленский неожиданно приехал к границе с Россией
- 3.04.2025, 22:22
Президент Украины посетил Черниговскую и Сумскую области.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Черниговскую и Сумскую области, об этом он сообщил в телеграм-канале. Сумская область граничит с Курской областью России, а Черниговская — с Брянской.
По словам Зеленского, он лично хотел поблагодарить военнослужащих 80-й и 82-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 36-й отдельной бригады морской пехоты и всех тех, кто выполняет задачи в Курской области. Украинский лидер также сообщил, что заслушал доклад о ходе операции в Курской области.
Зеленский записал видео на фоне надписи «Сумы», обозначающей въезд в регион.