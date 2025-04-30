Дроны атаковали пороховой завод в Муроме и военный объект в Рыльске
- 30.04.2025, 8:44
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Прогремели взрывы и вспыхнул пожар.
Ночью территорию РФ атаковали неизвестные дроны. Взрывы раздавались в городе Рыльск Курской области, там, по предварительным данным, был поражен обустроенный российскими войсками склад, что привело к зрелищной детонации, пишет «Обозреватель».
А в Муроме Владимирской области во время атаки дронов также вспыхнул склад - вероятно, принадлежащий пороховому заводу: огонь охватил сотни кв м площади. Об этом сообщили спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Так, по словам Братчука, «бавовна» посетила минувшей ночью в Рыльск: принимали ее по конкретному адресу.
«Город Рыльск получил по рылу. Точнее, те российские воины, которые что-то спрятали на Автозаводской, 5. Что именно – сейчас уточняем. Но это было прекрасно и громко», – сказал он, пообещав впоследствии раскрыть подробности поражения.
Подтвердил взрывы в Рыльске и Андрющенко.
«Рыльск, Курская область. Ночью заблудившиеся «мопеды» нанесли ряд ударов. Метко», – лаконично отметил он, добавив снятые местными кадры с последствиями поражения.
Параллельно в ряде российских регионов был объявлен план «Ковер» из-за угрозы дронов. В частности, ориентировочно до 07:15 утра не принимали и не выпускали самолеты аэропорты Нижнего Новгорода (накануне встречавшего украинские дроны), а также городов Иваново и Ярославль.
Также Андрющенко обратил внимание на «взрывную ночь» в Муроме Владимирской области.
«Муром. Владимирская область. 830 км. От границы Украины. Приблизительно в 05:30 поражено промышленное предприятие нашими БПЛА, вспыхнул масштабный пожар. Загорелось складское помещение, площадь пожара — по меньшей мере 720 кв. м. На месте работали 45 спасателей и 14 единиц техники. Огонь удалось локализовать только позже», – рассказал он.
А Братчук высказал предположение, что под атакой дронов ночью мог оказаться завод в Вербовском районе Мурома.
«В этом районе, в частности, расположен Муромский приборостроительный завод (другое название – «пороховый»), который, в том числе, производит пиротехнические средства и с 2023 года находится под санкциями Евросоюза и Украины», – отметил он.
Этой же версии придерживается и Telegram-канал Exilenova+.
«В Муроме Владимирской области были прилеты по Муромскому приборостроительному пороховому заводу. Это российское многопрофильное предприятие... специализируется на производстве средств инициирования и возгорания боеприпасов для всех родов войск вооруженных сил, МВД, ФСБ... Локация: 55.51792023531611, 41.98576892492608», – говорится в сообщении.
По данным из открытых источников, предприятие производит:
пиротехнические устройства для приведения в действие средств спасения в авиационной, морской и сухопутной технике, а также для космических комплексов, в том числе пилотируемых;
капсюли-зажигатели для всех видов гражданского, служебного и спортивного оружия;
средства инициирования для разных систем пожаротушения с использованием технологии двойного назначения;
средства спасения на водах для МЧС, военного и гражданского флота.
О серьезности поражений может свидетельствовать уже то, что прилеты подтвердили местные власти.