В Польше прошли дебаты с участием всех кандидатов в президенты 30.04.2025, 9:41

Впервые в таком формате за время избирательной кампании.

Дебаты в Польше, организованные изданием «Суперэкспресс» стали первыми в этой кампании с участием всех 13 зарегистрированных кандидатов в президенты, сообщает «Польское радио».

Легализация абортов, жилищная политика, миграция и оборона стали главными темами первых дебатов с участием всех кандидатов в президенты Польши.

Дискуссии были омрачены заявлениями Гжегожа Брауна и Мацея Мацяка. Магдалена Беяат заявила, что после антисемитских слов Брауна уведомит прокуратуру.

Дебаты, организованные изданием «Суперэкспресс» стали первыми в этой кампании с участием всех 13 зарегистрированных кандидатов в президенты. Формула также была новой — каждый кандидат задавал один вопрос трем кандидатам, двоих из которых он выбирал сам, тогда как имя третьего определялось заранее. Во втором туре кандидатам предоставлялось по 90 секунд на резюме и заявления.

Кандидаты задавали своим конкурентам вопросы в категориях: миграционная политика, безопасность, включая расходы на оборону и воинскую повинность, жилищная политика, введение евро в Польше, закон об абортах и отношения между государством и церковью.

В ходе дебатов независимый кандидат Кшиштоф Становский обвинил Рафала Тшасковского в непоследовательности в вопросе мигрантов на польско-белорусской границе. «Я пропустил момент, когда мигранты, которых мы должны были утешать, закончились, и появились агрессивные захватчики», — сказал Становский. На это Тшасковский ответил, что сочувствие к людям не противоречит жесткой позиции на границе.

Марек Якубяк из «Свободных республиканцев» спросил Тшасковского, подпишет ли тот, став президентом, законы о либерализации абортов и гражданских партнерствах и решения, на что кандидат от «Гражданской платформы» ответил утвердительно.

Вопрос о законе об абортах также подняла кандидат от левых Магдалена Беят, спросив кандидата от Конфедерации Славомира Ментцена, должна ли 14-летняя девочка, изнасилованная своим дядей, иметь право прервать беременность. На это Ментцен ответил, что такие случаи происходят примерно раз в год. По его словам, чтобы подобные случаи случались реже, нельзя массово впускать мигрантов из Азии или Африки.

Негативную реакцию вызвало заявление кандидата Мацея Мацяка от «Движения за процветание и мир». Якубяк спросил Мацяка, восхищается ли тот Путиным, на что тот ответил утвердительно, назвав российского диктатора «хорошим политиком».

Пророссийские нарративы и антисемитские заявления по итогам дискуссии прокомментировал кандидат от «Третьего пути» и нынешний спикер Сейма Шимон Холовня, по словам которого, президентские дебаты в Польше становятся все более странными.

«Эти дебаты становятся все более странными и непредсказуемыми. Но, возможно, это даже хорошо, потому что можно увидеть, как выглядит текущая польская политика. Мы увидели, что это не только извечная борьба «Гражданской платформы» и «Права и справедливости», которые не могут жить друг без друга, но также как волна антисемитизма и открытой пропутинской пропаганды накрыла избирательные списки. Надеюсь, это послужит нам всем поводом для размышлений», — сказал Шимон Холовня.

Дебаты «Суперэкспресс» стали четвертыми дебатами кандидатов в президенты в текущей кампании. В предыдущих трех — двух в Коньске и одних в студии ТВ «Республика» в Варшаве — приняли участие не все кандидаты.

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