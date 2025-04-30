закрыть
30 апреля 2025, среда, 13:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые случайно доказали «безумную» гипотезу из 1950-х

  • 30.04.2025, 12:34
  • 2,138
Ученые случайно доказали «безумную» гипотезу из 1950-х

Исследование касается жизненно важного витамина.

Американские ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде впервые стабилизировали в воде крайне неустойчивую молекулярную структуру — карбен, что подтвердило гипотезу 1958 года о роли витамина B1 (тиамина) в метаболизме. Исследование опубликовано в научном издании Science Advances (SciAdv).

В 1958 году химик Рональд Бреслоу предположил, что тиамин участвует в биохимических реакциях, временно превращаясь в карбен — сверхреактивную молекулу, существующую доли секунды. Однако карбены мгновенно разрушаются в воде, что ставило под сомнение их роль в организме.

Команда опровергла это ограничение 67 лет спустя, создав защитную «броню» для карбена, которая сохраняла его стабильность в воде до полугода.

«Люди считали эту идею безумной, но Бреслоу оказался прав», — отметил соавтор исследования, химик Винсент Лавалло.

Ученые синтезировали молекулу-контейнер, изолирующую карбен от воды. С помощью микроскопии высокого разрешения они подтвердили: защищенный карбен остается неизменным, что доказывает его потенциальную биологическую роль.

Вода — идеальный растворитель: безопасный, дешевый и экологичный. Стабилизация карбенов в ней позволит сократить использование опасных химикатов, отметили ученые.

Изначально исследователи изучали реактивные молекулы вообще, а не гипотезу Бреслоу. Результат стал примером научной науки, меняющей представления о возможном.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин