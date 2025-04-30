Премьер Индии отказался приехать к Путину на парад 9 мая

Премьер Индии отказался приехать к Путину на парад 9 мая6
- 30.04.2025, 12:36
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Песков не смог назвать причину.
Премьер Индии Нарендра Моди не принял приглашения Владимира Путина посетить Москву 9 мая, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в Великой отечественной войне.
Лидер Индии, получивший официальное приглашение в начале апреля, «не приедет», сообщил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Индия будет представлена, но не на высшем уровне», — сказал он, не уточнив причину отказа Моди.
Песков добавил, что среди гостей парада будет председатель КНР Си Цзиньпин. «Будет отдельный визит председателя Си, которому мы придаем большое значение и готовимся», — подчеркнул он (цитаты по «Интерфаксу»).
В феврале источник ТАСС рассказывал, что визит Моди в Москву на 9 мая состоится «с большой вероятностью». Также рассматривалось участие индийских военных в параде на Красной площади, утверждал источник.