Китай снимает санкции с депутатов Европарламента 1 30.04.2025, 16:08

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Пекин пытается восстановить отношения с ЕС.

В условиях обострения конфликта с США Китай принял решение отменить санкции в отношении четырех действующих депутатов Европейского парламента и подкомитета ЕП по правам человека, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя законодательного органа ЕС (перевод — сайт Charter97.org).

По словам официального лица, пожелавшего остаться анонимным, президент Европарламента Роберта Метсола должна объявить об этом решении в среду. Изначально сообщалось о снятии санкций с четырех действующих депутатов и одного бывшего, однако позже уточнили, что санкции отменяются только в отношении четырех нынешних депутатов.

Снятие санкций связано с тем, что Китай стремится укрепить экономические и политические связи с Европой, чтобы смягчить последствия тарифов США на большую часть китайского экспорта.

Санкции, отмена которых сейчас рассматривается, были введены Китаем в 2021 году в ответ на западные санкции против китайских чиновников, обвиняемых в массовых задержаниях мусульман-уйгуров.

В ответ на действия Пекина Европейский парламент тогда приостановил ратификацию Всеобъемлющего соглашения ЕС и Китая об инвестициях, которое должно было уравнять условия для европейских компаний в КНР.

На пресс-конференции в среду представитель МИД Китая Го Цзякун, комментируя сообщения о снятии санкций, заявил: «Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Европой носит взаимодополняющий и взаимовыгодный характер».

«Законодательные органы Китая и ЕС — важная часть китайско-европейских отношений, и мы надеемся, что стороны пойдут навстречу друг другу и усилят обмены», — добавил он. «Мы приветствуем членов Европарламента в Китае и надеемся, что они будут чаще его посещать», — подчеркнул Го Цзякун.

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