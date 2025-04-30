В Беларуси увеличилась разница в зарплатах мужчин и женщин 1 30.04.2025, 16:53

Оплату труда оценивали по двум направлениям.

В Беларуси подсчитали гендерный разрыв в среднечасовой заработной плате. Национальный статистический комитет опубликовал данные на октябрь 2024 года.

Разницу в оплате труда оценивали по двум направлениям. Первый — нескорректированный гендерный разрыв. В нем подсчет идет по всем работникам без учета индивидуальных характеристик. Второе направление учитывает уровень образования, сферы деятельности, стаж и другие факторы.

Во втором, скорректированном направлении мужчины опережают женщин в зарплатах на 6%. По данным Белстата 2021 года этот разрыв составлял 5,8%, отмечает Office Life.

А разница без учета сфер деятельности, образования, стажа и других нюансов составила 26,8%. За три года до того мужчины зарабатывали на 24,3% больше женщин.

Разницу в зарплатах не единожды признавало и Минтруда. Там называли цифру в 20-25%. Такой разрыв чиновники объясняли тем, что женщины в Беларуси обычно работают преимущественно в бюджетной сфере, а мужчины — на так называемых «вредных работах».

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