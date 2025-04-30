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Поезд Минск — Гомель врезался в лесовоз

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  • 30.04.2025, 19:48
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Поезд Минск — Гомель врезался в лесовоз
Фото: БелЖД

Фотофакт.

Авария с участием пассажирского поезда межрегиональных линий бизнес-класса № 752 Минск — Гомель и лесовоза произошла вечером 30 апреля на железнодорожном переезде перегона Телуша — Красный Берег, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Инцидент произошел в 17.55. По версии БелЖД, лесовоз нарушил Правила дорожного движения, выехал на красный сигнал светофора, где в него врезался поезд.

«На момент произошедшего в поезде находилось 240 пассажиров. По оперативной информации, никто из них не пострадал. В результате аварии повреждены кабина электропоезда, два вагона и контактная сеть», — отметили в БелЖД.

Движение поездов на участке приостановлено. Для доставки пассажиров к местам назначения будет организован дополнительный поезд.

Фото: БелЖД
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