В Бресте продают необычное сооружение 5.04.2025, 18:40

Оно похоже на крепость.

На аукционной площадке БУТБ-Имущество появился интересный лот. Всего за одну базовую продают цилиндрическую постройку из красного кирпича, которая похожа на фрагмент крепости. Но это все же не крепость.

Постройка находится по адресу: Брест, ул. Хрустальная, 31А. В описании лота сказано: «этажность 2-3, год постройки - нет сведений, наружная площадь 208 кв.м, стены - кирпич». Собственником имущества является Брестский городской исполнительный комитет.

По фото видно, что в нижней часть постройка усилена бетонными плитами.

Поисковики сообщают, что эта похожая на крепость постройка — старая насосная станция.

Постройка продается всего за одну базовую величину (42 рубля). При этом в объявлении сказано, что продается она под снос.

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