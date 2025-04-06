Министр обороны Польши: Cитуация на границе с Беларусью обострилась
- 6.04.2025, 13:57
Мигранты ведут себя все более агрессивно.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ситуация на границе с Беларусью обострилась, мигранты, которые пытаются попасть на польскую территорию, ведут себя все более агрессивно.
Заявление польского министра приводит Polsat News.
Косиняк-Камыш отметил, что бросают камни, ветки и используют болгарки, пытаясь прорваться через барьер. Только в ночь с пятницы на субботу было зафиксировано несколько сотен попыток нелегально попасть в Польшу.
Он пояснил, что активизация таких действий «направлена на то, чтобы ослабить Европу, Польшу».
«Это направлено на атаку на Польшу, а не на попытки найти убежище. Это, наверное, уже, надеюсь, всем понятно, и нельзя помогать в такой процедуре...в незаконном пересечении государственной границы. Это нарушение закона, пересечение границы нелегальным способом», – подчеркнул министр.