Удивительная находка в Египте может изменить историю человечества 3 6.04.2025, 14:40

3,814

Комплекс под пирамидами Гизы был построен намного раньше, чем считалось.

Сенсационное заявление о пирамидах Гизы в Египте поступило от исследователей, которые якобы нашли целый «затерянный город» под достопримечательностями.

Если это окажется правдой, новое открытие разрушит общепринятое мнение о происхождении пирамид, пишет The Sun. В частности, группа итальянских и шотландских археологов заявила, что под пирамидами есть «целый скрытый мир множества структур». Они заявили, что радиолокационная технология позволила им впервые увидеть сложные структуры на глубине более километра под землей.

Многие специалисты из научного мира поставили под сомнение это открытие, некоторые называли его «фейковыми новостями», но теперь группа ученых сделала еще одно заявление.

Теперь исследователи рассказали, что комплекс под пирамидами Гизы, который, как принято считать, насчитывает около 4500 лет, на самом деле был построен 38 тыс. лет назад.

Исследователи отметили, что подземные структуры, которые они обнаружили, имеют такой же возраст.

Еще одним своим заявлением они шокировали научное сообщество еще больше. Группа ученых заявила, что люди, построившие пирамиды, были уничтожены около 12 тыс. лет назад «божественным потопом», вызванным астероидом.

Согласно теории итальянских и шотландских ученых, пирамиды были единственной «мегаструктурой», пережившей потом.

Археолог Мэй из международной группы исследователей указал на вещественные доказательства, которые, по его мнению, подтверждают их версию событий. «Некоторые блоки около входа в Великую пирамиду демонстрируют явные признаки водной эрозии. Только некоторые камни затронуты, что предполагает, что часть пирамиды была затоплена в древние времена», - сказал он.

Исследователь также отметил, что внутри Великой пирамиды найдена толстая соляная корка, которую он интерпретировал как еще одно доказательство того, что она когда-то была затоплена огромным океаническим наводнением.

При этом Захи Хавасс, бывший министр древностей Египта, сказал, что признаки «водной эрозии» являются просто результатом естественного выветривания. Также он настаивает, что соляные корки появились внутри самих известняков, а не из-за наводнения.

Несмотря на противоречие, Мэй считает, что «загадка пирамид Гизы является мощным и озадачивающим свидетельством этой возможности».

Открытие под пирамидами Гизы

Мэй и его команда потрясли научный мир в прошлом месяце своими утверждениями об «огромном подземном городе» под пирамидами Гизы. Они заявили, что там есть огромные колонны с лестницами, система водоснабжения и соединительные коридоры.

Но многие в научном мире настроены скептически и опровергли эти заявления.

Это необычное новое исследование не было рецензировано.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com