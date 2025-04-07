Цена биткоина упала ниже $75 000
- 7.04.2025, 10:57
Впервые с ноября 2024 года.
Стоимость биткоина в ходе торгов впервые с ноября предыдущего года опустилась ниже $75 000. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 09:46 по Минску, криптовалюта снижалась на 10,01%, до $74 889. К 09:50 мск биткоин замедлил падение и остановился на отметке в $75,092. На 10:03 по Минску его цена снова снизилась до $74 631.
26 февраля стоимость биткоина опустилась ниже $85 000 впервые с ноября 2024 г. Днем раннее в ходе торгов он опустился ниже $88 000. В 9:00 по Минску биткоин торговался по $94 600, но уже к 13:25 мск его стоимость составляла $87 200. После этого биткоин замедлил падение и стал выравниваться ближе к $88 000.