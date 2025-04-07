Цена российской нефти упала на 25% ниже заложенного в бюджете РФ уровня 4 7.04.2025, 14:32

5,188

Нефть Urals опустилась к $50 за баррель.

Из-за обвала на мировом нефтяном рынке, вызванного торговой войной Дональда Трампа и решением ОПЕК+ дополнительно нарастить добычу, цена российской нефти Urals опустилась к $50 за баррель. Это близко к минимумам за весь период войны с Украиной и почти на $20 ниже, чем заложено в бюджете на текущий год.

По данным Argus Media, в пятницу цена нефти Urals с погрузкой в балтийском порте Приморск составила $52,76 за баррель, сообщает Bloomberg. Это на 25% ниже заложенной в бюджет цены в $69,7. В конце прошлой недели мировой рынок пережил обвал, в результате чего цена нефти Brent рухнула на 12,5% и закончила торги на $65,58. В понедельник цена падала до $62,51 за баррель, затем поднялась примерно до $63,5.

В марте заместитель министра финансов Владимир Колычев говорил, что ведомство видит среднюю цену нефти в 2025 г. уже ближе к $60. В результате, по его словам, бюджетный дефицит может вырасти на 1% ВВП (на этот год в бюджет заложен показатель 0,5% ВВП). Однако цена может оказаться еще меньше. В марте средняя цена Urals была $58,99 за баррель, по данным Министерства экономического развития, а средняя цена Brent – $72,5 за баррель, согласно LSEG. То есть дисконт Urals к Brent составил $13,51, и при его сохранении теперь российская нефть может стоить около $50 и даже меньше.

Это как раз наименьший уровень, который отмечался за период с начала развязанной Владимиром Путиным войны. В первые три месяца 2023 г. среднемесячная цена Urals, рассчитываемая для налогов, составляла около $49 за баррель. Но если тогда она затем выросла вместе с мировыми ценами, то теперь значимых поводов для оптимизма нет. «Масштаб распродаж говорит о том, что рынок закладывает в цены значительное падение спроса из-за растущих опасений по поводу рецессии», – пишут аналитики ING. Текущие уровни цен предполагают снижение среднесуточного спроса на 1 млн баррелей до конца этого года, в результате чего по итогам года спрос не изменится по сравнению с 2024 г., полагает ING.

Вероятно, цена Brent теперь будет колебаться в диапазоне $60-65 за баррель – но это без ухудшения фундаментальных факторов, отмечают аналитики «БКС экспресс».

В марте, еще до обвального падения мирового рынка, Россия уже собрала на 15% меньше нефтяных налогов, чем годом ранее. По подсчетам Bloomberg на основании данных Министерства финансов, бюджет, состоящий из нефтегазовых доходов примерно на 30%, получил 956,8 млрд руб. из-за замедления спроса в Китае, общего снижения мировых цен в результате роста добычи за пределами стран ОПЕК+ и последствий «прощальных» январских санкций президента Джо Байдена для российской нефти.

В февральском обзоре рисков Банк России предупредил об угрозе длительного периода низких цен на нефть, как в 1980–1990-е годы. «После периода высоких цен на нефть в 1974–1985 годах 18 (!!!) лет низких цен», – говорилось в презентации ЦБ (цитата по агентству Reuters, ознакомившемуся с документом).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com