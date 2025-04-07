17-летний итальянец побил сразу несколько рекордов на Гран-при Японии

17-летний итальянец побил сразу несколько рекордов на Гран-при Японии1
- 7.04.2025, 16:00
Антонелли стал самым молодым гонщиком в истории, который лидировал в заезде.
Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли сумел покорить несколько рекордов на третьей гонке сезона Формулы-1 - Гран-при Японии, пишет champion.com.ua.
Итальянец, которому на сегодня 17 лет, сумел стать самым молодым гонщиком в истории, который лидировал в заезде и проезжал самый быстрый круг гонки.
Оба достижения итальянец отобрал у действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена, который сегодня одержал победу на трассе в Судзуце. Лидировал в гонке голландец впервые, будучи на три дня старше Кими, а самый быстрый круг гонки Ферстаппен продемонстрировал в возрасте 19 лет, 1 месяца и 14 дней на Гран-при Бразилии-2016.
Также Антонелли стал первым новичком со времен Льюиса Гамильтона, который заработал очки в трех подряд гонках Формулы-1. Сейчас итальянский пилот Мерседес имеет 30 зачетных баллов в подборку и 5 место в общем зачете пилотов.