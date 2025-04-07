«Путина могут «снести» 7.04.2025, 21:17

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Как обвал цен на нефть скажется на РФ.

Российская элита может сместить диктатора Путина после того, как цены на нефть достигнут критически низкого порога.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил украинский политтехнолог Тарас Загородний.

«Пока там у власти Путин, он будет «быковать» до конца. Но когда будет падение цен на нефть, то там у элит будут предложения сносить этого психа и делать то, что нужно», - считает политолог.

Ведь по его словам, России все равно нужны деньги для того, чтобы обеспечивать как граждан, так и регионы. Ведь без дотаций некоторые из них могут задуматься над чем пи нужна им Россия.

Политолог также считает, что США знают, каково истинное состояние экономики России и таким образом пытаются давить на нее. Однако Путин все равно продолжает «быковать», ведь думает, что выиграет в такой погоне.

- Смотрите, там падают железнодорожные перевозки. Это означает, что не так все хорошо в экономике. А это признаки того, что даже на том, что перевозятся военные грузы, не все так хорошо. А дальше расходы. Их расходы на оборону и на войну больше, чем в Советском Союзе. И при падении цены на нефть, если она реально влупит где-то там ниже 30 долларов, это очень хорошая ситуация для нас, - подчеркнул он.

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