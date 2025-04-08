Эксперт рассказал о критической проблеме российских ВКС 8.04.2025, 11:11

Российские бомбардировщики разваливаются прямо в воздухе.

Как сообщает 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org), Кремль не способен обслуживать и обновлять собственный авиапарк. Об этом пишет Рубен Ф. Джонсон — эксперт по военным вопросам из варшавского Фонда имени Казимежа Пулавского, который пережил российское вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) потеряли еще один стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Катастрофа произошла 3 апреля в Сибири. По данным Минобороны РФ, причиной стала «техническая неисправность», но этот случай лишь подтверждает нарастающий кризис в российской авиации. Изношенные самолеты, нехватка запчастей и плохо подготовленные пилоты приводят к все большему числу аварий.

По словам командующего Европейским командованием ВС США генерала Кристофера Каволи, к апрелю 2024 года Россия потеряла около 10% своей боевой авиации, что связано с огромной нагрузкой, вызванной войной в Украине. Однако проблемы начались еще в 1990-х годах, когда российская авиапромышленность пришла в упадок. Если компании «Сухой» и «МиГ» выживали за счет экспорта, то производство бомбардировщиков практически остановилось. В 2000-х Россия сумела наладить выпуск лишь Су-34, который должен был заменить Су-24. Но из-за низких темпов производства к началу полномасштабного вторжения в Украину в строю было всего 148 таких аппаратов, и уже более 10% из них потеряны.

Заменить устаревшие Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160 невозможно — заводы, производившие эти самолеты, давно закрыты. Аварии Ту-22М3 стали регулярными. Очередная произошла 19 апреля 2024 года в Ставропольском крае. Российское Минобороны вновь списало все на «техническую неисправность», но украинские военные заявили, что сбили бомбардировщик после того, как он выпустил ракеты по мирным жителям Днепра.

Критическая проблема российских ВКС — отсутствие надлежащего техобслуживания. Британское Министерство обороны в апреле 2023 года сообщало, что российская авиация испытывает «острую нехватку запчастей из-за санкций и растущих потребностей». Уже тогда поднимался вопрос о том, насколько долго ВКС смогут поддерживать в строю свою ударную авиацию.

С Ту-22М3 проблемы были еще до войны. В январе 2019 года один из них разбился на Кольском полуострове во время учебного полета. Уже тогда самолеты эксплуатировались сверх своих предельных возможностей. Война лишь усугубила ситуацию.

По данным исследования RAND за август 2023 года, в первые месяцы вторжения российские ВКС выполняли до 300 боевых вылетов в день, в то время как в мирное время эта цифра составляла около 60. Даже снизив интенсивность до 100 вылетов, российская авиация работает на износ, что приводит к новым катастрофам.

Пока украинская ПВО продолжает сбивать российские самолеты, ВКС сталкиваются с еще одной угрозой — неспособностью Кремля поддерживать и обновлять собственный авиапарк.

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