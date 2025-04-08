Андрей Санников и Дмитрий Бондаренко встретились с послами Евросоюза 2 8.04.2025, 16:27

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Обсуждалась стратегия в отношении Беларуси.

Лидеры гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников и Дмитрий Бондаренко встретились с послами Евросоюза и представителями правительств по связям с демократическими силами Беларуси из Эстонии, Швеции, Литвы, Латвии и Польши. Главной темой обсуждения стала катастрофическая ситуация в Беларуси, которую участники сравнили со средневековой восточной деспотией.

«Режим Лукашенко перешел все границы жестокости по отношению к политзаключенным. Их убивают, пытают, избивают, годами держат в карцерах, не дают связываться с родными и близкими.

Почему-то выступление главного редактора Хартии'97 Натальи Радиной на конференции в Берлине вызвало шок у присутствующих, хотя она только кратко обрисовала положение политзаключенных-женщин в лукашенковских тюрьмах. Демократический мир очень быстро «устал» от темы массовых репрессий в Беларуси.

Именно этого всегда добивался и добивается Лукашенко - ослабления внимания к преступлениям против человечности, которые совершает его режим в отношении мирных граждан.

Ситуация с правами человека в Беларуси критическая, и необходимы срочные и эффективные меры и давление на режим со стороны западных государств, чтобы освободить тысячи политзаключенных, а фактически спасти их жизни.

Обсудили также войну, развязанную Путиным против Украины, и сегодняшнюю ее крайне опасную фазу не только для Украины, но и для Европы, и, конечно же, для Беларуси.

Курс новой администрации США на сворачивание своей поддержки независимости и территориальной целостности Украины создает для Европы новые серьезные вызовы, которые требуют срочных и системных ответов.

Сегодня нужны новые идеи и нестандартные решения. Например, Евросоюз мог бы попросить руководство Украины откомандировать четырехзвездного генерала, главнокомандующего вооруженными силами Украины до февраля 2024 года Валерия Залужного для помощи в создании боеспособных европейских вооруженных сил. Вряд ли в мире сегодня есть более опытный и знающий военачальник с огромным боевым опытом. В этих вооруженных силах Европы могло бы появиться белорусское воинское подразделения, состоящее из белорусов, ставших гражданами европейских стран.

Для Европы, европейской безопасности, для Украины свободная Беларусь является ключевым геополитическим фактором.

Не стоит забывать, что именно белорусская революция 2020 года не позволила Путину осуществить свои планы нападения на Европу с использованием территории Беларуси, к которым велась практическая подготовка начиная с первых масштабных военных учений Запад-2009», - написал Андрей Санников в Facebook.

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