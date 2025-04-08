Сербия может ввести визовый режим для белорусов 8.04.2025, 17:46

Власти страны начали приводить визовое законодательство в соответствие со стандартами ЕС.

Власти Сербии начали приводить свое визовое законодательство в соответствие со стандартами ЕС. Это значит, что до конца 2026 года там должны ввести визовый режим с несколькими странами, включая Беларусь, пишет интернет-портал Schengen News.

Сербия планирует стать членом Евросоюза. Визовая политика является частью подготовительной программы — «плана роста для Западных Балкан», разработанного ЕС, который был принят правительством Сербии в октябре 2024 года.

В рамках этой программы власти Сербии уже ввели визы для граждан Катара, Монголии, Омана и Кувейта. Для вступления в ЕС и шенгенскую зону им потребуется ввести визы еще для нескольких стран, включая Россию, Беларусь, Турцию и Китай.

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