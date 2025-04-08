Бельгийскому принцу отказали в социальной помощи 8 8.04.2025, 19:17

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Лоран Бельгийский

Cуд в Брюсселе отклонил иск принца, назвав его необоснованным.

Принц Лоран Бельгийский (младший брат короля Филиппа) проиграл судебный процесс по делу о получении социальных выплат в дополнение к своему королевскому гранту, передает Еuronews.

61-летний принц утверждал, что его статус самозанятого работника должен давать ему и его семье право на социальное обеспечение. В 2024 году размер предоставленного принцу гранта составил 400 тысяч евро брутто. Кроме того, принц бесплатно арендует жилье.

Родственник короля пытался доказать, что по сути, он находится на государственной службе. В частности, в течение последние десяти лет он руководил благотворительной организацией по защите животных.

«Дело не в финансовых возможностях, а в принципе», - сказал Лоран в интервью бельгийской телекомпании RTBF. «Когда мигрант приезжает сюда, он регистрируется, и у него есть право на (социальное) обеспечение. Я тоже могу быть мигрантом, но тем, чья семья тем не менее создала государство», - добавил он.

Однако суд в Брюсселе отклонил иск принца, назвав его необоснованным. Суд постановил, что Лоран не может быть классифицирован ни как самозанятый, ни как наемный работник. Тем не менее, как отмечают СМИ, ведущий дело судья заявил, что принц должен иметь право на пенсию, но пробелы в бельгийском законодательстве делают это невозможным.

Адвокат Оливье Рийкэрт сообщил, что будет рассматриваться возможность подачи апелляции. По словам Рийкэрта, большая часть пособия Лорана уходит на профессиональные расходы, такие как поездки и зарплата помощника, в результате чего чистая месячная зарплата принца составляет около 5 000 евро.

«Эта цифра сопоставима со средней зарплатой руководителя высшего звена в Бельгии, но без обычного полного покрытия социального страхования», - заявил Рийкэрт в интервью Le Soir.

Лоран, у которого трое взрослых детей, выразил опасения по поводу финансовой безопасности своей семьи, поскольку королевское пособие прекратится после его смерти. У самого Лорана, отмечает адвокат, в анамнезе есть проблемы с дыханием. Он страдал от последствий бронхопневмонии, которой заразился в 2009 году. В 2014 году тяжелый случай пневмонии вынудил врачей поместить принца в искусственную кому на несколько дней. В марте этого года ему пришлось перенести операцию на плече.

Принц Лоран не раз попадал в неприятные ситуации и скандалы. В 2018 году у него изъяли 15% годового государственного гранта за встречи с высокопоставленными иностранными лицами без согласия федерального правительства. Это был не первый его проступок, но санкции оказались беспрецедентными.

В 2014 году Лорану пришлось вернуть 16 900 евро после того, как он выставил государству счет за продукты, лыжный отдых и школьные сборы своих детей.

В 2011 году Лоран заслужил гнев тогдашнего короля Альберта II, когда посетил Конго, бывшую колонию Бельгии, вопреки желанию своего отца и государства.

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