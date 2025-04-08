Глава Пентагона: США выведут Панамский канал из-под влияния Китая 1 8.04.2025, 20:33

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Пит Хегсет

По его словам, Вашингтон не позволят Пекину «превратить канал в оружие».

Власти США намерены вывести Панамский канал из-под влияния Китая. Об этом глава Пентагона Пит Хегсет заявил во вторник по итогам переговоров с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино во время визита в страну. По его словам, Штаты не позволят Китаю «превратить канал в оружие».

«Вместе мы освободим Панамский канал от влияния Китая», — сказал Пит Хегсет после переговоров с панамским лидером (цитата по Reuters). США не позволят Китаю «превратить канал в оружие», используя коммерческие связи китайских фирм для шпионажа, добавил он.

Глава Пентагона также отметил, что США нацелены углублять сотрудничество с Панамой, в том числе в области безопасности. «Расширение сотрудничества в области безопасности сделает обе наши страны более безопасными, сильными и процветающими», — написал Пит Хегсет в соцсети X по итогам встречи с панамским лидером.

В начале марта CK Hutchison сообщил о продаже консорциуму инвесторов во главе с американским фондом BlackRock 90-процентной доли в портовой инфраструктуре Панамского канала (Panama Ports Company), а также 80% в компании Hutchison Port Holdings, которая владеет и управляет 43 морскими портами в 23 странах мира. Сумма сделки составила $22,8 млрд. В Пекине это решение раскритиковали.

В инаугурационной речи 20 января Дональд Трамп заявил, что Панамский канал «по глупости отдали Панаме после Соединенных Штатов», а теперь морским путем управляет Китай. Он говорил, что «вернет канал, иначе произойдет что-то очень значительное».

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