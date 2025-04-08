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Украина сформировала свою позицию по соглашению с США о недрах

  • 8.04.2025, 21:10
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Украина сформировала свою позицию по соглашению с США о недрах

Об этом сообщил глава МИД Украины.

Украина уже выработала свою позицию по соглашению с Соединенными Штатами Америки о редкоземельных металлах и формирует группу, которая поедет на переговоры в Вашингтон.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в комментарии «Укринформу».

«С украинской стороны будет финализирован состав переговорной группы, которая в ближайшее время отбудет в Вашингтон для предметного обсуждения предложенного американской стороной текста соглашения. Мы выработали уже свою позицию, также свое видение относительно текста будущего соглашения», - сказал Сибига.

Он подчеркнул, что будущее соглашение должно быть взаимовыгодным, отвечать интересам обеих сторон, а также не должно противоречить курсу Украины на евроинтеграцию.

«Это одна из принципиальных позиций для украинской стороны», - подчеркнул министр.

Сибига также подтвердил, что будет выбрана одна из ведущих юридических компаний, которая будет сопровождать переговорный процесс.

По его словам, в состав делегации, которая поедет в Вашингтон, будет включен представитель МИД Украины.

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