ЕС одобрил ответ на тарифы Трампа 1 9.04.2025, 16:39

2,478

Утверждены пошлины на американские товары на 21 миллиард евро.

Государства-члены Европейского Союза в среду, 9 апреля, проголосовали за предложение Европейской комиссии ввести торговые контрмеры против Соединенных Штатов.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Предложение Еврокомиссии касается решения США ввести тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС, объявленного в марте.

Хотя в Еврокомиссии пока не уточнили деталей тарифных мер против США, по данным СМИ, они охватят товары стоимостью 21-22 миллиарда евро. Это в частности соевые бобы, мотоциклы и апельсиновый сок – товары, связанные прежде всего с республиканскими штатами США.

В то же время, утверждает Bloomberg, в финальном перечне не нашлось места бурбону – вероятно, из-за давления винодельческих стран ЕС после того, как Трамп пригрозил 200-процентными тарифами на европейские вина.

Тарифы Евросоюза начнут взиматься с 15 апреля – после того, как будут завершены юридические аспекты оформления решения и оно будет официально опубликовано.

- ЕС считает американские тарифы неоправданными и вредными, наносящими экономический ущерб обеим сторонам, а также мировой экономике. ЕС четко заявил, что отдает предпочтение достижению результатов переговоров с США, которые были бы сбалансированными и взаимовыгодными, – отметили в ЕК.

Там также указали, что готовы приостановить контрмеры «в любое время, если США согласятся на справедливый и сбалансированный результат переговоров».

Отметим, что контрмеры ЕС пока не касаются введения Трампом 20-процентных «взаимных» тарифов на весь экспорт из Евросоюза, которые вступили в силу в среду, а также на его недавнюю 25-процентную пошлину на автомобили.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com