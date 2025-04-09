Трамп объявил о повышении пошлин для Китая до 125%11
- 9.04.2025, 20:32
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Они вступают в силу «немедленно».
США поднимают пошлины для Китая до 125%, объявил американский президент Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.
«Исходя из отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, я повышаю тариф, взимаемый с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%, вступающих в силу немедленно», — написал он.
Президент добавил, что Китай, вероятно, скоро поймет, что ситуация, «когда он обкрадывал США и другие страны», более неприемлема.
Днем ранее, 8 апреля, Трамп поднял пошлины для Пекина суммарно до 104%. КНР ответил повышением тарифов на американские товары в сумме до 84%.