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Трамп объявил о повышении пошлин для Китая до 125%

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  • 9.04.2025, 20:32
  • 2,578
Трамп объявил о повышении пошлин для Китая до 125%

Они вступают в силу «немедленно».

США поднимают пошлины для Китая до 125%, объявил американский президент Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

«Исходя из отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, я повышаю тариф, взимаемый с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%, вступающих в силу немедленно», — написал он.

Президент добавил, что Китай, вероятно, скоро поймет, что ситуация, «когда он обкрадывал США и другие страны», более неприемлема.

Днем ранее, 8 апреля, Трамп поднял пошлины для Пекина суммарно до 104%. КНР ответил повышением тарифов на американские товары в сумме до 84%.

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