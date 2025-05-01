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В США разгорелся скандал из-за 110-часовой рабочей недели в инвестбанке

  • 1.05.2025, 2:07
В США разгорелся скандал из-за 110-часовой рабочей недели в инвестбанке

Два банкира с Уолл-стрит погибли на фоне переработок.

Американский инвестиционный банк Robert W. Baird с более чем 100-летней историей принуждал младших сотрудников к 110-часов рабочей неделе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По меньшей мере два человека были госпитализированы, у одного из них была диагностирована недостаточность поджелудочной железы. История вызвала широкий резонанс, поскольку Уолл-стрит активно борется с культурой переработок после недавней гибели двух младших банкиров из Bank of America и Jefferies.

Издание описывает случай, который произошел с группой начинающих специалистов из индустриальной практики Baird. В прошлом году они неделями задерживались на работе до четырех часов утра. Их позвали на вечеринку в Чикаго старшие по должности коллеги. Приглашенные аналитики и консультанты (начальные позиции в иерархии инвестбанков. — Прим.) подумали, что это будет вознаграждением за то, что они выигрывают конкурсы и организовывают сделки. Однако, по словам нескольких человек, знакомых с ходом встречи, менеджеры сказали, что джуниорам необходимо повысить эффективность работы.

Эта история стала публичной после того, как в апреле в популярном сообществе Уолл-стрит стал вирусным пост об условиях труда в Baird. «Если вы аналитик или консультант, то к вам относятся как к скаму», — написал анонимный автор. За этим последовали сотни ответов, многие из комментаторов ссылались на свой собственный опыт работы в Baird и других банках.

После этого старшие банкиры Baird собрали совещание, на котором попросили младших сотрудников делиться своими опасениями. Также они пообещали, что будут прислушиваться к их мнению. Как отмечает собеседник WSJ, некоторые младшие банкиры «почувствовали себя лучше» после этого разговора.

Бывшие сотрудники Baird подтверждают, что переработки не были чем-то необычным в индустриальной практике инвестбанка. С начала 2024 года команду покинули более десятка младших сотрудников, включая несколько человек в этом году.

Кроме того, прошлой весной один сотрудник пожаловался в отдел кадров на то, что он регулярно работает 20 часов в сутки. Несколько недель спустя у него диагностировали отказ поджелудочной железы. По оценкам врачей, это было связано с большой загруженностью банкира на работе. А вскоре после того, как он повторно обратился за медицинской помощью, его уволили за низкую продуктивность.

В мае 2024 года 35-летний консультант Лео Лукенас III, работавший в Bank of America, внезапно умер от оторвавшегося тромба. В начале 2025 года был найден мертвым Картер Макинтош, 28-летний сотрудник IT-практики в Jefferies. Рядом с его телом было обнаружено «белое порошкообразное вещество» вместе со «свернутой в трубочку 100-долларовой купюрой», писала New York Post.

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