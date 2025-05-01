Маск намекнул, что уходит из администрации США 1.05.2025, 8:36

Трамп похвалил миллиардера и предложил ему оставаться в команде «сколько угодно».

Руководитель Департамента эффективности правительства миллиардер (DOGE) Илон Маск дал понять, что больше не будет работать в администрации Соединенных Штатов. Об этом пишет CNBC.

«Я просто хотел бы поблагодарить всех. Для меня было честью работать с вами, поэтому спасибо вам за все», - сказал Маск на заседании правительства 30 апреля.

В ответ президент США Дональд Трамп поблагодарил его за помощь, подчеркнув, что миллиардер «действительно многим пожертвовал» и с ним «обращались очень несправедливо».

«Ну, им нравится жечь мои машины, что не очень хорошо», - ответил Маск, имея в виду случаи вандализма против автомобилей Tesla, которые сопровождали его работу в DOGE.

Трамп подчеркнул, что «подавляющее большинство людей в этой стране действительно уважают и ценят» Маска, и предложил ему оставаться в своей команде «сколько угодно».

Также Маск подвел итоги своей работы, отметив, что благодаря сокращению федерального правительства удалось сэкономить 160 миллиардов долларов, хотя это и значительно меньше, чем он прогнозировал изначально.

«За первые 100 дней было достигнуто невероятное количество успехов. Как все уже говорили, это больше, чем было достигнуто при любой администрации ранее. За любое время», - сказал он.

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