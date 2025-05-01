Поездка в Волгоград далась Лукашенко тяжело 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

1.05.2025, 14:30

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Еще один бесполезный и унизительный визит.

Чтобы попробовать выбить деньги, пришлось слишком сильно лебезить перед патроном.

Тут и георгиевские ленточки не такая уж дрянь (на самом деле, дрянь).

Обвинения в адрес всех соседей в том, что они были жестче, чем оторванные нацисты. Признание в том, что эмоции важнее, чем факты. И еще много чего.

И все та же поза проститутки, только уже значительно постаревшей и с букетом заболеваний, видных невооруженным взглядом.

Денег все также нет. Если не считать строительство завода по производству беспилотников, которое принесет больше бед, чем прибыли. Еще один бесполезный и унизительный визит.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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