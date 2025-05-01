Поездка в Волгоград далась Лукашенко тяжело

Поездка в Волгоград далась Лукашенко тяжело1
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 1.05.2025, 14:30
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Еще один бесполезный и унизительный визит.
Чтобы попробовать выбить деньги, пришлось слишком сильно лебезить перед патроном.
Тут и георгиевские ленточки не такая уж дрянь (на самом деле, дрянь).
Обвинения в адрес всех соседей в том, что они были жестче, чем оторванные нацисты. Признание в том, что эмоции важнее, чем факты. И еще много чего.
И все та же поза проститутки, только уже значительно постаревшей и с букетом заболеваний, видных невооруженным взглядом.
Денег все также нет. Если не считать строительство завода по производству беспилотников, которое принесет больше бед, чем прибыли. Еще один бесполезный и унизительный визит.
Telegram-канал «Ник и Майк»